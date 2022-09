Università Federico II, laurea honoris causa a Tim Cook, Ceo di Apple (Di mercoledì 28 settembre 2022) Verrà conferita domani, giovedì 29 settembre, dall’Università di Napoli Federico II la laurea honoris causa in Innovation and International Management a Tim Cook, Ceo di Apple. La cerimonia si svolgerà alle 10.30 nell’Aula Magna Storica dell’Ateneo, in corso Umberto I 40. La cerimonia verrà trasmessa in diretta su YouTube. Introdurranno i meriti di Tim Cook gli interventi di Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e di Adele Caldarelli, Direttore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni della Federico II. Ne terrà la Laudatio Academica Luigi Cantone, professore di Economia e gestione delle imprese dell’Ateneo federiciano, seguirà infine la Lectio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Verrà conferita domani, giovedì 29 settembre, dall’di NapoliII lain Innovation and International Management a Tim, Ceo di. La cerimonia si svolgerà alle 10.30 nell’Aula Magna Storica dell’Ateneo, in corso Umberto I 40. La cerimonia verrà trasmessa in diretta su YouTube. Introdurranno i meriti di Timgli interventi di Matteo Lorito, Rettore dell’degli Studi di NapoliII, e di Adele Caldarelli, Direttore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dellaII. Ne terrà la Laudatio Academica Luigi Cantone, professore di Economia e gestione delle imprese dell’Ateneo federiciano, seguirà infine la Lectio ...

