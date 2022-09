Umberto Bossi è stato eletto alla Camera (Di mercoledì 28 settembre 2022) Umberto Bossi non è fuori dal Parlamento. Il Senatur è stato eletto alla Camera. Dopo gli ultimi conteggi del ministero dell’Interno, anche Giulio Centemero, tesoriere del Carroccio, risulta eletto in Lombardia. Esce in Molise la leader dei giovani Dem Caterina Cerroni, a cui è stato tolto il seggio. Il fondatore della Lega è eletto nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). L’aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali della Camera dei deputati in alcuni collegi plurinominali viene pubblicato sul sito “anche a seguito di indicazioni fornite dall’Ufficio elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione”. E’ quanto precisa il Dipartimento per gli affari interni e ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 settembre 2022)non è fuori dal Parlamento. Il Senatur è. Dopo gli ultimi conteggi del ministero dell’Interno, anche Giulio Centemero, tesoriere del Carroccio, risultain Lombardia. Esce in Molise la leader dei giovani Dem Caterina Cerroni, a cui ètolto il seggio. Il fondatore della Lega ènel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). L’aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali delladei deputati in alcuni collegi plurinominali viene pubblicato sul sito “anche a seguito di indicazioni fornite dall’Ufficiorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione”. E’ quanto precisa il Dipartimento per gli affari interni e ...

