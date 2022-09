“Striscia la Notizia”, torna la tecnica del deepfake: il finto messaggio di Ilary Blasi a Totti (Di mercoledì 28 settembre 2022) News tv. Striscia la Notizia, torna la tecnica del deepfake: il finto messaggio di Ilary Blasi a Totti. La separazione tra l’ex letterina di Passaparola e l’Ottavo Re di Roma ha incuriosito milioni di italiani durante l’estate 2022. Anche il noto programma di Antonio Ricci ha deciso di occuparsi di questo famoso caso di cronaca rosa, usando come sempre l’ironia. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Striscia la Notizia è stato trasmetto un video messaggio della conduttrice per il suo quasi ex marito: questo scherzo realizzato con la tecnica deepfake ha scatenato una bufera sui social.



