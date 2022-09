Online la versione integrale della diffida che Elettra Lamborghini ha inviato al GF Vip (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non solo il lungo sfogo contro la sorella Ginevra, Elettra Lamborghini su Instagram ha anche pubblicato la versione integrale della diffida che ha fatto recapitare la scorsa settimana al Grande Fratello Vip. A scrivere, ovviamente, il suo avvocato. “Ritengo opportuno in primo luogo informarvi in merito al fatto che, una volta appresa la notizia che Ginevra Lamborghini avrebbe preso parte al Grande Fratello VIP, su richiesta della mia assistita ho provveduto a scrivere alla sorella, invitandola a tenere nel corso della produzione una condotta rispettosa del diritto alla riservatezza di Elettra Lamborghini e della Sua famiglia e chiedendole espressamente di non riportare fatti privati ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non solo il lungo sfogo contro la sorella Ginevra,su Instagram ha anche pubblicato lache ha fatto recapitare la scorsa settimana al Grande Fratello Vip. A scrivere, ovviamente, il suo avvocato. “Ritengo opportuno in primo luogo informarvi in merito al fatto che, una volta appresa la notizia che Ginevraavrebbe preso parte al Grande Fratello VIP, su richiestamia assistita ho provveduto a scrivere alla sorella, invitandola a tenere nel corsoproduzione una condotta rispettosa del diritto alla riservatezza diSua famiglia e chiedendole espressamente di non riportare fatti privati ...

