Nostradamus, il suo è il libro più venduto dopo la morte della regina Elisabetta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Regno Unito è letteralmente corso in libreria per acquistare le Profezie di Nostradamus dopo la morte della regina. A partire dalla morte della regina Elisabetta nel Paese ogni cosa legata a lei ha fatto tendenza. Così in poco tempo il suo liquore preferito è andato sold out, e il libro dell’autore francese è il primo nella classifica delle vendite. Ma cosa collegherebbe la Sovrana inglese al noto scienziato? Da quello che credono alcuni sembrerebbe che l’autore avesse predetto la dipartita di Elisabetta II. Ecco in che modo. Nostradamus è autore delle Profezie, che nel corso della storia hanno avuto fortuna alternata. Genio indiscusso del suo tempo, Michel de ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Regno Unito è letteralmente corso in libreria per acquistare le Profezie dila. A partire dallanel Paese ogni cosa legata a lei ha fatto tendenza. Così in poco tempo il suo liquore preferito è andato sold out, e ildell’autore francese è il primo nella classifica delle vendite. Ma cosa collegherebbe la Sovrana inglese al noto scienziato? Da quello che credono alcuni sembrerebbe che l’autore avesse predetto la dipartita diII. Ecco in che modo.è autore delle Profezie, che nel corsostoria hanno avuto fortuna alternata. Genio indiscusso del suo tempo, Michel de ...

