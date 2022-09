Morto a 65 anni Bruno Arena, comico dei “Fichi d’India”. L’addio del collega Max Cavallari (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Rip in pace, amico mio”: con queste parole l’amico Paolo Belli ha dato addio, sui Social, a Bruno Arena, anima del duo comico dei Fichi d’India scomparso oggi all’età di 65 anni. Un grave lutto che colpisce il mondo del teatro e della tv: Bruno Arena, malato da tempo, era amatissimo dal pubblico. Che, sempre sui Social, ha dato sfogo al dolore ricordando il comico scomparso. L’amico Paolo Belli che ha rivelato la scomparsa di Bruno Arena, ha condiviso su Facebook la foto di un loro abbraccio. Bruno Arena, uno dei due componenti dei Fichi d’India insieme al collega Max Cavallari, era lontano dalle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Rip in pace, amico mio”: con queste parole l’amico Paolo Belli ha dato addio, sui Social, a, anima del duodeiscomparso oggi all’età di 65. Un grave lutto che colpisce il mondo del teatro e della tv:, malato da tempo, era amatissimo dal pubblico. Che, sempre sui Social, ha dato sfogo al dolore ricordando ilscomparso. L’amico Paolo Belli che ha rivelato la scomparsa di, ha condiviso su Facebook la foto di un loro abbraccio., uno dei due componenti deiinsieme alMax, era lontano dalle ...

