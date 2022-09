Migranti sbarcati in Calabria, Salvini: “Serve qualcuno che difenda i confini, qualche idea ce l’abbiamo” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha pubblicato su Facebook la notizia di 200 Migranti sbarcati in Calabria nella mattinata, tornando a chiedere la protezione dei confini italiani. “Ci vuole qualcuno che torni a difendere e proteggere confini, leggi, forze dell’ordine e sicurezza in Italia”, ha scritto il segretario del Carroccio. E sul nome di questo “qualcuno”, “qualche idea ce l’abbiamo”. A seguire, un’emoticon che strizza l’occhio. Riuscire a ‘incastrare’ lo scarso risultato elettorale della Lega nelle tessere del futuro governo, riuscendo allo stesso tempo ad impedire “con garbo” a Matteo Salvini di ottenere il ministero dell’Interno, dicastero che per il segretario del ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il leader della Lega, Matteo, ha pubblicato su Facebook la notizia di 200innella mattinata, tornando a chiedere la protezione deiitaliani. “Ci vuoleche torni a difendere e proteggere, leggi, forze dell’ordine e sicurezza in Italia”, ha scritto il segretario del Carroccio. E sul nome di questo “”, “ce”. A seguire, un’emoticon che strizza l’occhio. Riuscire a ‘incastrare’ lo scarso risultato elettorale della Lega nelle tessere del futuro governo, riuscendo allo stesso tempo ad impedire “con garbo” a Matteodi ottenere il ministero dell’Interno, dicastero che per il segretario del ...

