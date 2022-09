Manila Nazzaro deve dire basta | terremoto dopo il GF | Ormai è finito tutto

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Annuncio a sorpresa dell’ex Miss Italiacostretta a mettere la parola fine: rivoluzione totaleil GF Vip L’ex gieffina(screenshot Mediaset)continua a stupire, anche addiversi mesi dal gran finale della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In queste ore l’ex Miss Italia si è infatti lasciata andare ad uno sfogo su Twitter annunciando anche una clamorosa svolta nel suo presente e futuro professionale. L’ex gieffina, nonostante i tanti racconti fatti nella casa più spiata d’Italia, ha infatti deciso di mettere la parola fine alla sua collaborazione con RTL 102.5. Allo stesso tempo le sue parole sembrano far però presagire nuovi progetti molto interessanti in arrivo....

Jegviper : Pamela dice “lavapiatti” e il mio primo pensiero va a Manila Nazzaro #gfvip - 361_magazine : - MiaPiccolaIena_ : RT @dilelannister: non ciacci che, lavando i piatti, dice ‘manila nazzaro si è impossessata di me’ e per piacere #gfvip - jdol_onlyou : Manila Nazzaro ci stai facendo preoccupare - Radio_Speaker : Un altro addio a RTL 102.5. Manila Nazzaro questa mattina ha salutato gli ascoltatori con un post su Instagram: “La… -

FM-world

Sono stati invitati anche, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli .... e che abbia tra le mani il romanzo di Sandro Veronesi o l'autobiografia dicambia nulla: è tutto un profluvio di complimenti per l'opera e il suo autore. Come direbbe Bastianich, ... Manila Nazzaro: "Saluto la famiglia di RTL 102.5 dove ho trascorso 6 anni bellissimi" Manila Nazzaro spiazza i fan con un annuncio: "Oggi saluto la famiglia di RTL 102.5". Ecco cosa è emerso dalle sue parole ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...