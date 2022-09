Listeriosi alimentare da würstel, crescono i casi in Italia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cresce in Italia l’allarme per i casi di Listeriosi alimentare. würstel di pollo contaminati dal batterio Listeria starebbero facendo crescere i casi clinici. Se ne registrano in varie regioni. Lo spiega il ministero della Salute, precisando che le verifiche, effettuate dal gruppo di lavoro istituito per fronteggiarne la diffusione, hanno rilevato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del batterio in würstel prodotti da una specifica ditta. La presenza del ceppo di Listeria ST 155 risulta anche da campionamenti che la task force ha effettuato presso lo stabilimento. L’azienda ha avviato tutte le misure a tutela del consumatore. Innanzitutto con il ritiro dei lotti risultati positivi e, in applicazione del principio di massima ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cresce inl’allarme per ididi pollo contaminati dal batterio Listeria starebbero facendo crescere iclinici. Se ne registrano in varie regioni. Lo spiega il ministero della Salute, precisando che le verifiche, effettuate dal gruppo di lavoro istituito per fronteggiarne la diffusione, hanno rilevato una correlazione tra alcuni deiclinici e la presenza del batterio inprodotti da una specifica ditta. La presenza del ceppo di Listeria ST 155 risulta anche da campionamenti che la task force ha effettuato presso lo stabilimento. L’azienda ha avviato tutte le misure a tutela del consumatore. Innanzitutto con il ritiro dei lotti risultati positivi e, in applicazione del principio di massima ...

SocialfarmaWeb : Ministero della salute: listeriosi alimentare, casi clinici segnalati in diverse regioni - ultimenews24 : (Adnkronos) - 'Resta alta l’attenzione del Ministero della salute a seguito dell’aumento di casi clinici di listeri… - LaSiritide : La Siritide - 28/09/2022 - Listeriosi alimentare, casi clinici segnalati in diverse regioni - bizcommunityit : Allarme listeriosi alimentare: wurstel ritirati dal mercato e 3 morti in Italia. Cos’è la listeria e come prevenire… - ultimenotizie : 'Resta alta l'attenzione a seguito dell'aumento di casi clinici di #listeriosi alimentare'. Così il Ministero della… -