Lazio, dubbio Immobile: Cancellieri alla prova del 9 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Maurizio Sarri resta con il dubbio Immobile per la sfida contro lo Spezia, pronto Cancellieri alla prima da titolare. La prova del 9 per l'ex Verona, visto che potrebbe agire da falso centravanti. L'allenatore lo vede adatto anche per quel ruolo anche se fino ad ora l'ha impiegato da esterno. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

