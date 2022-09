Inter | rosso da 140mln | Dumfries e Gosens alla porta

capuanogio : #Inter, i conti restano in rosso (circa -140 mln) e #Suning deve ricapitalizzare. Club lontano dall'equilibrio di g… - calciomercatoit : ?? MOMENTO SONDAGGIO ?? Allarme rosso #Inter: il deficit di bilancio obbliga a mettere, potenzialmente, tutti sul me… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Inter, rosso di 140 milioni: Gosens e Dumfries possono partire già a gennaio - InterMagazine2 : TUTTOSPORT - Inter, rosso di 140 milioni: Gosens e Dumfries possono partire già a gennaio - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Inter, rosso di 140 milioni: Gosens e Dumfries possono partire già a gennaio -

... Giuseppe Maretta - Steven Zhang Il bilancio dell'per la stagione 2021 - 22 si chiude con perdite per 140 milioni, dunque 20 in più rispetto ai 120 previsti. La Repubblica scrive che è l'...I prezzi attuali Per tutte le tasche: l'abbonamento alle partite dell'quest'anno andava dai ... 3mila euro per la tribuna d'onore, 199 euro per avere il posto fisso al terzo anello...Inter, Zhang ha messo 700 milioni in cinque anni. L'impegno totale è stato di 830 vedi letture Gazzetta fa il punto su quanto speso da Suning nel corso degli ultimi anni, cioè dall'approdo nel 2016… L ..."Inter, rosso da 140 milioni: serve un'altra vendita", scrive oggi Tuttosport sui nerazzurri. "Inter, rosso da 140 milioni: serve un'altra vendita", scrive oggi Tuttosport sui nerazzurri. Si terrà ogg ...