Giornata di sciopero in aeroporto: si fermano i lavoratori della maggiore società di handling (Di mercoledì 28 settembre 2022) Orio al Serio. Sarà una Giornata di sciopero di giovedì 29 settembre tra i lavoratori della BGY International Service (BIS), la maggiore società di handling dello scalo di Orio al Serio. La mobilitazione, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Ta provinciali, si svolgerà a partire dalle 10 e fino alle 14. “Dopo l’apertura dello stato di agitazione lo scorso maggio e dopo il nulla di fatto e il mancato accordo nella procedura raffreddamento in Prefettura a luglio, ora alla BIS è il momento di incrociare le braccia per i circa 300 lavoratori impegnati ogni giorno nelle operazioni di assistenza dei voli a terra, carico e scarico bagagli e nel check-in dei passeggeri”, fanno sapere dai sindacati. “Salari che restano bloccati per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Orio al Serio. Sarà unadidi giovedì 29 settembre tra iBGY International Service (BIS), ladidello scalo di Orio al Serio. La mobilitazione, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Ta provinciali, si svolgerà a partire dalle 10 e fino alle 14. “Dopo l’apertura dello stato di agitazione lo scorso maggio e dopo il nulla di fatto e il mancato accordo nella procedura raffreddamento in Prefettura a luglio, ora alla BIS è il momento di incrociare le braccia per i circa 300impegnati ogni giorno nelle operazioni di assistenza dei voli a terra, carico e scarico bagagli e nel check-in dei passeggeri”, fanno sapere dai sindacati. “Salari che restano bloccati per ...

