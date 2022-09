Final Four Nations League: le favorite alla vittoria secondo i bookmakers, l’Italia in ritardo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il gol di Morata, a due minuti dal termine della sfida contro il Portogallo, ha lanciato la Spagna di Luis Enrique verso la seconda Final Four consecutiva di Nations League completando così il quadro delle formazioni che si contenderanno il titolo. In Olanda, il prossimo giugno, oltre alle Furie Rosse, saranno presenti gli Orange padroni di casa, la Croazia e l’Italia. La Nations League avrà così il terzo vincitore diverso in altrettante edizioni visto che le prime due sono state a favore di Portogallo e Francia. Sono proprio Olanda e Spagna, secondo gli esperti Sisal, le due grandi favorite per la vittoria Finale. I ragazzi di van Gaal hanno lasciato le briciole agli avversari nel girone, cinque ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il gol di Morata, a due minuti dal termine della sfida contro il Portogallo, ha lanciato la Spagna di Luis Enrique verso la secondaconsecutiva dicompletando così il quadro delle formazioni che si contenderanno il titolo. In Olanda, il prossimo giugno, oltre alle Furie Rosse, saranno presenti gli Orange padroni di casa, la Croazia e. Laavrà così il terzo vincitore diverso in altrettante edizioni visto che le prime due sono state a favore di Portogallo e Francia. Sono proprio Olanda e Spagna,gli esperti Sisal, le due grandiper lae. I ragazzi di van Gaal hanno lasciato le briciole agli avversari nel girone, cinque ...

