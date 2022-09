Elenoire Ferruzzi ha un brutto crollo | lacrime tra le braccia di Luca

Leggi su biccy

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo il chiarimento conSalatino sembrava chestesse meglio e invece ieri sera ha avuto un nuovo. La performer si è isolata in camera ed è stata raggiunta da Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi.ha spiegato il motivo del suo malumore: “Non sto bene, anche per quello che è successo ieri. Ok che poi nelle prossime puntate parleranno d’altro, ma è una cosa ben più profonda. Sono arrabbiata anche perché non mi sento capita e sono ferita. Io provo delle cose vere e non sono stata creduta. Per l’ennesima volta sono stata smentita. Hanno detto che io ho travisato, ma come si permettono? Perché devono dire tutto questo?! Il capitolo non è chiuso, non posso chiuderlo a comando. Appunto perché non erano cose campate in aria per me non riesco a chiudere. So che non posso ...