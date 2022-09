Con 5 gol in 15 presenze in Nazionale, Raspadori è tra gli Under 23 che hanno segnato di più in meno tempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) In Nazionale Giacomo Raspadori ha segnato già 5 gol in 15 presenze: è tra gli Under23 ad aver segnato di più in meno tempo, scrive il Corriere dello Sport. “Ci sono stati infatti solo due giocatori, dal 1945 ad oggi, capaci di arrivare a quota 10 gol con l’Italia prima dei 23 anni. Il primo è stato Sandro Mazzola (22 reti totali in 70 partite), l’altro appunto Balotelli (14/36). Lasciando da parte l’Altafini nerazzurro, prendendo in esame i numeri di Mario, si vede che anche lui è arrivato a quota 5 gol azzurri in 15 partite, come Raspadori (Mazzola ne impiegò 8, in 645’). Solo che il neo napoletano ci è riuscito in 740’ effettivamente giocati rispetto ai 950’ impiegati da Balo per cogliere questo traguardo intermedio”. Non è scontato, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) InGiacomohagià 5 gol in 15: è tra gli23 ad averdi più in, scrive il Corriere dello Sport. “Ci sono stati infatti solo due giocatori, dal 1945 ad oggi, capaci di arrivare a quota 10 gol con l’Italia prima dei 23 anni. Il primo è stato Sandro Mazzola (22 reti totali in 70 partite), l’altro appunto Balotelli (14/36). Lasciando da parte l’Altafini nerazzurro, prendendo in esame i numeri di Mario, si vede che anche lui è arrivato a quota 5 gol azzurri in 15 partite, come(Mazzola ne impiegò 8, in 645’). Solo che il neo napoletano ci è riuscito in 740’ effettivamente giocati rispetto ai 950’ impiegati da Balo per cogliere questo traguardo intermedio”. Non è scontato, ...

