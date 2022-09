Come cambiare browser predefinito su Windows 11 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non conosci la procedura per cambiare il browser predefinito su Windows 11 ? Tranquillo è facile devi seguire questi passaggi: Per effettuare il cambio di browser e scegliere quello da utilizzare in modo predefinito in Windows 11 è necessario andare in Impostazioni > App > App predefinite. In questa sezione è possibile scegliere il browser di default da impostare in Windows 11, sulla base delle applicazioni installate nel sistema operativo. La nuova procedura va a sostituire quella precedente in cui l’utente era chiamato a cambiare app predefinita di ogni singola estensione file. Questa scelta era stata criticata da vari ... Leggi su wikitech (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non conosci la procedura perilsu11 ? Tranquillo è facile devi seguire questi passaggi: Per effettuare il cambio die scegliere quello da utilizzare in modoin11 è necessario andare in Impostazioni > App > App predefinite. In questa sezione è possibile scegliere ildi default da impostare in11, sulla base delle applicazioni installate nel sistema operativo. La nuova procedura va a sostituire quella precedente in cui l’utente era chiamato aapp predefinita di ogni singola estensione file. Questa scelta era stata criticata da vari ...

