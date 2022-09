Cacciari spara a zero su Letta e il Pd: nessuna idea, tutto da rifondare. Imparino dalla batosta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono giorni – per non dire mesi – che Massimo Cacciari spara a zero su Enrico Letta e sul Pd. Per non dire anni che suggerisce ai dem, tra critiche al vetriolo e bordate sarcastiche, le istruzioni per l’uso da maneggiare con cura. Oggi però, a tre giorni dal voto, il filosofo veneziano è tornato a parlare – e a sfogare tutta la sua incontenibile furia – su «un partito che non è mai nato». Che dimostra di non avere «nessuna idea strategica». E totalmente «da rifondare» Cacciari boccia Letta e il Pd su tutta la linea «Adesso bisogna che ci sia la volontà di tutti i responsabili del Pd di comprendere la lezione. Una lezione che viene da molto lontano. E affrontare una radicale e profonda rifondazione, dalla strategia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono giorni – per non dire mesi – che Massimosu Enricoe sul Pd. Per non dire anni che suggerisce ai dem, tra critiche al vetriolo e bordate sarcastiche, le istruzioni per l’uso da maneggiare con cura. Oggi però, a tre giorni dal voto, il filosofo veneziano è tornato a parlare – e a sfogare tutta la sua incontenibile furia – su «un partito che non è mai nato». Che dimostra di non avere «strategica». E totalmente «dabocciae il Pd su tutta la linea «Adesso bisogna che ci sia la volontà di tutti i responsabili del Pd di comprendere la lezione. Una lezione che viene da molto lontano. E affrontare una radicale e profonda rifondazione,strategia ...

UBrignone : RT @SecolodItalia1: Cacciari spara a zero su Letta e il Pd: nessuna idea, tutto da rifondare. Imparino dalla batosta - SecolodItalia1 : Cacciari spara a zero su Letta e il Pd: nessuna idea, tutto da rifondare. Imparino dalla batosta… - zazoomblog : “Accecati non si rendono conto...”. Cacciari spara a zero sul Pd dopo la batosta - #“Accecati #rendono #conto”. - GiuseppeDiGraz3 : Con Ollio Friedman,che spara cazzate senza rendersi conto di quello che dice (non solo per la lingua italiana) Merl… -