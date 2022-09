Zazzaroni distrugge Insigne: "Non dribblava mai, con lui il Napoli non ha vinto niente" (Di martedì 27 settembre 2022) Dura presa di posizione di Ivan Zazzaroni nei confronti di Lorenzo Insigne. Il direttore del Corriere dello Sport, intervistato da una tv locale partenopea, ha paragonato l'ex Napoli ora al Toronto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 27 settembre 2022) Dura presa di posizione di Ivannei confronti di Lorenzo. Il direttore del Corriere dello Sport, intervistato da una tv locale partenopea, ha paragonato l'exora al Toronto...

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Zazzaroni distrugge #Insigne: 'Non dribblava mai, con lui il #Napoli non ha vinto niente' - Pall_Gonfiato : #Zazzaroni distrugge #Insigne: 'Non dribblava mai, con lui il #Napoli non ha vinto niente' -