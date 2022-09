Spread Btp-Bund a 255 punti. Piazza Affari gira in calo dopo i danni al Nord Stream (Di martedì 27 settembre 2022) Altalena non positiva sui mercati. Lo Spread Btp-Bund sale fino a 255 punti base, in rialzo di 12 punti rispetto alla chiusura di ieri. Le Borse europee perdono slancio a metà mattina mentre il Nord Stream parla di danni senza precedenti a tre sue linee che impediscono di prevedere i tempi di ripristino dell'infrastruttura L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 settembre 2022) Altalena non positiva sui mercati. LoBtp-sale fino a 255base, in rialzo di 12rispetto alla chiusura di ieri. Le Borse europee perdono slancio a metà mattina mentre ilparla disenza precedenti a tre sue linee che impediscono di prevedere i tempi di ripristino dell'infrastruttura L'articolo proviene da Firenze Post.

