Renzi si prende in giro | «Mi dicono | “Fai cadere il governo” | ma prima bisogna che lo facciano»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 settembre 2022) Più faceto che serio: «Ho ricevuto tra ieri e oggi già quasi 700 inviti/email, soprattutto di giovanissimi, che mi chiedono di faril: ragazzi, capisco che è diventata la mia specialità, madi buttare giù ilche almeno lo!». Matteonon si smentisce: il suo terzo polo ha chiuso con un mezzo flop, ma non per questo rinuncia a dire la sua. D’altra parte il flop è più di Calenda che suo, che forse nell’abbraccio con Azione ci ha pure guadagnato qualcosina, visto che nei sondaggi Italia Viva non schiodava dal due per cento. Insieme, invece, hanno raccolto più del sette. Poco rispetto alle ambizioni della strana coppia, ma abbastanza da consentirgli di tornare in Parlamento, e non da solo.: «Sulle ...