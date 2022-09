Pnrr, via libera alla seconda tranche. All'Italia arrivano 21 miliardi (Di martedì 27 settembre 2022) La Commissione Europea ha dato parere positivo all'esborso della seconda tranche dei finanziamenti della Recovery and Resiliience Facility destinati all'Italia, per un totale di 21 miliardi di euro. Lo annuncia la portavoce dell'esecutivo Ue per l'Economia, Veerle Nuyts, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La valutazione preliminare positiva ora passerà al vaglio del comitato economico e finanziario del Consiglio, che ha 4 settimane per esprimersi. L'Italia ha presentato la richiesta di esborso lo scorso 28 giugno, sulla base del completamento di 45 "milestones" e obiettivi, che riguardano i dipendenti pubblici, nell'ambito della più ampia riforma della pubblica amministrazione, gli appalti pubblici, l'insegnamento, il fisco e la sanità territoriale. La richiesta di esborso è connessa a ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) La Commissione Europea ha dato parere positivo all'esborso delladei finanziamenti della Recovery and Resiliience Facility destinati all', per un totale di 21di euro. Lo annuncia la portavoce dell'esecutivo Ue per l'Economia, Veerle Nuyts, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La valutazione preliminare positiva ora passerà al vaglio del comitato economico e finanziario del Consiglio, che ha 4 settimane per esprimersi. L'ha presentato la richiesta di esborso lo scorso 28 giugno, sulla base del completamento di 45 "milestones" e obiettivi, che riguardano i dipendenti pubblici, nell'ambito della più ampia riforma della pubblica amministrazione, gli appalti pubblici, l'insegnamento, il fisco e la sanità territoriale. La richiesta di esborso è connessa a ...

AParentiEU : Buone notizie. Via libera della @EU_Commission sulla seconda richiesta di pagamento da 21 miliardi di euro presenta… - ItaliaDomaniGov : ??#PNRR, all'Italia la seconda rata da 21 mld di euro. ?Via libera dall'@EU_Commission: positiva la valutazione del… - simonabonafe : Mentre Salvini protesta contro l’Europa nel sit-in davanti alla sede italiana della Commissione, arriva il via libe… - Simona_Manzini : RT @lucianoghelfi: La #EUCommission è pronta a dare il via libera alla seconda rata del nostro #recoveryfound (21 miliardi). Sta per arriva… - eccosilvia : RT @ItaliaDomaniGov: ??#PNRR, all'Italia la seconda rata da 21 mld di euro. ?Via libera dall'@EU_Commission: positiva la valutazione della… -