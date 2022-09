“Non ti sopporto”, GF Vip 7, caos dopo la diretta. Tra i due concorrenti tira una brutta aria (Di martedì 27 settembre 2022) Attimi di tensione nella casa del GF Vip 7. dopo la diretta si sono scontrati Marco Bellavia e Daniele Dal Moro. Ma cosa è successo? Tutto è partito quando quest’ultimo è stato accusato dall’ex conduttore di Bim Bum Bam di averlo nominato, poichè si è messo d’accordo con un altro gieffino. E ha detto: “Dici tante parole e poi cambi. Io sono una persona che dice la verità, tu prima dici una cosa e poi cambi le carte in tavola“. Immediata la risposta del 57enne: “Voi siete amici ed è normale che vi mettiate d’accordo. Mi stai mettendo in bocca sta roba che non è vera. Io non l’ho mai detto”. Il giovane allora ha ribattuto: “Allora sei un bugiardo, perchè tu mi hai detto testuali parole, che io mi metto d’accordo con lui per votare te”. Leggi anche: “Ha vinto Giorgia Meloni”. La notizia data nel GF Vip 7. Ed ecco che succede in quel momento Si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Attimi di tensione nella casa del GF Vip 7.lasi sono scontrati Marco Bellavia e Daniele Dal Moro. Ma cosa è successo? Tutto è partito quando quest’ultimo è stato accusato dall’ex conduttore di Bim Bum Bam di averlo nominato, poichè si è messo d’accordo con un altro gieffino. E ha detto: “Dici tante parole e poi cambi. Io sono una persona che dice la verità, tu prima dici una cosa e poi cambi le carte in tavola“. Immediata la risposta del 57enne: “Voi siete amici ed è normale che vi mettiate d’accordo. Mi stai mettendo in bocca sta roba che non è vera. Io non l’ho mai detto”. Il giovane allora ha ribattuto: “Allora sei un bugiardo, perchè tu mi hai detto testuali parole, che io mi metto d’accordo con lui per votare te”. Leggi anche: “Ha vinto Giorgia Meloni”. La notizia data nel GF Vip 7. Ed ecco che succede in quel momento Si ...

