Nico Gonzalez pronto per la Juventus? L'indizio che fa sognare (Di martedì 27 settembre 2022) La Juventus sembra stia pensando al mercato estivo e uno degli obiettivi dovrebbe essere Nico Gonzalez; ecco cosa ci sta di vero. Un mercato, quello appena concluso, che ha visto la Juventus essere grande protagonista con una serie di acquisti di assoluto livello tra cui Di Maria e Pogba, entrambi arrivati a parametro zero. Fino ad ora, però, i risultati sperati non stanno arrivando con i bianconeri in netta difficoltà sia in campionato sia in Champions League. La pausa per le nazionali deve essere l'occasione per ribaltare la situazione e recuperare il terreno perso nella prima parte di stagione; nel frattempo sembra che si stai pensando al prossimo mercato estivo. AnsafotoNon solo la difesa con la Juventus che sembra avere bisogno di un nuovo terzino sinistro (Alex Sandro, a meno di clamorose ...

