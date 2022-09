Napoli | Spalletti deve risolvere il rebus per il sostituto di Politano | le ultime

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il rientro per le Nazionali ci sono sempre diversi dubbi di formazione, a maggior ragione in casaper la sostituzione diDopo il rientro per le Nazionali ci sono sempre diversi dubbi di formazione, a maggior ragione in casaper la sostituzione diaspettare Lozano dal Messico, che tornerà soltanto il venerdì notte in Italia. Difficile un suo impiego dal 1?, ma il tecnico potrebbe optare per altre soluzioni. Il nome più indicato è quello di Zerbin che potrebbe così trovare l’occasione importante di mettersi in mostra contro il Torino. L’altra situazione prevederebbe anche lo spostamento sulla destra di Raspadori a destra e Simeone titolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

susydigennaro : RT @napolimagazine: UNGHERIA - Rossi: 'Il Napoli sta avendo ottimi risultati, complimenti a Spalletti, Kvaratskhelia il migliore, Raspadori… - napolimagazine : UNGHERIA - Rossi: 'Il Napoli sta avendo ottimi risultati, complimenti a Spalletti, Kvaratskhelia il migliore, Raspa… - apetrazzuolo : UNGHERIA - Rossi: 'Il Napoli sta avendo ottimi risultati, complimenti a Spalletti, Kvaratskhelia il migliore, Raspa… - marinabeccuti : Napoli, Spalletti ne recupera almeno due su tre: ecco chi manca - Torinogranatait : Napoli, Spalletti ne recupera almeno due su tre: ecco chi manca -

Presentazione del match QUI- Ancora out gli infortunati Osimhen e Politano; da valutare le condizioni di Demme.dovebbe optare per il tradizionale modulo 4 - 3 - 3, con Meret tra i ...... i granata sono attesi dal, primo in classifica insieme con l'Atalanta e miglior attacco del torneo con l'Udinese. Nulla di che stupirsi, intendiamoci: la squadra diè una delle ...Demme e Poltano recuperati, almeno per la panchina, Osimhen no. Sono queste le ultime notzie in arrivo da Napoli in vista della partita contro il Toro che sanato pomeriggio aprirà il ...Sosa, ex attaccante del Napoli ha parlato di Lorenzo Insigne ora in MGL al Toronto e del georgiano Kvaratskhelia.