Mps si blocca in Borsa | ma l’aumento non è a rischio e il voto non c’entra

Leggi su formiche

(Di martedì 27 settembre 2022) No, non è colpa delle elezioni. Non per il momento almeno, c’è sempre tempo per consentire alla politica di entrare a gamba tesa nella finanza, specialmente quando uno degli azionisti, anzi l’azionista, è proprio lo Stato. Sono giorni difficili per il Monte dei Paschi di Siena, fresco di via libera dell’assemblea (15 settembre), aldi capitale da 2,5 miliardi senza il quale la banca più antica del mondo non può rimanere in piedi. Ma soprattutto presupposto essenziale per il ritorno ai privati dell’istituto, una volta uscito di scena il Tesoro, oggi azionista al 64%. Breve cronistoria. Dopo il comunicato stampa diffuso il 19 settembre, quattro giorni dopo l’assise dei soci che ha sto la ricapitalizzazione (1,6 miliardi in quota Mef, il resto lo metteranno soci privati, il tutto con la garanzia del consorzio bancario) Mps ha dato seguito ...