Motomondiale | MotoGp in Kazakistan dal 2023 | accordo di 5 anni

Roma, 27 set. - (Adnkronos) - La MotoGp sbarca in Kazakistan. A partire dal 2023 il Motomondiale avrà in calendario una gara inedita: Dorna e Fim hanno annunciato un accordo quinquennale con il Paese asiatico, che diventa il 30° a ospitare la MotoGp dal 1949. Il Gran Premio del Kazakistan si disputerà al Sokol International Racetrack, poco distante dalla più grande città kazaka, Almaty. Continua, dunque, l'espansione del Motomondiale. Il circuito di Sokol sarà il 74° teatro di una gara della classe regina.

