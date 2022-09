Lucio Ghizzoni | Agenzia Prima Immobiliare | investire nel mattone conviene | ma è bene affidarsi a un buon consulente

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) (Reggio Emilia, 27/09/2022) - Il titolare dell'di Reggio Emilia spiega quali sono gli elementi fondamentali per ottenere un investimentoredditizio Reggio Emilia, 27/09/2022 - Nei primi mesi del 2022, e nonostante le tensioni internazionali e l'aumento dei costi energetici, il mercatoitaliano ha confermato il proprio stato dia salute, dopo il boom post pandemia dello scorso anno; in crescita soprattutto la compravendita di case vacanze, al mare, al lago o in montagna, in particolare nelle località turistiche. Ma acquistare un immobile in questo momento, è davvero unaffare? “Sicuramente può esserlo – osserva, titolare dell'a Reggio ...