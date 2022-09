Lucca Effetto Cinema | il 1 ottobre La Citta’ di Lucca e Il Teatro in Citta’

venti4ore : Lucca Effetto Cinema al Lucca Film Festival - venti4ore : Lucca Effetto Cinema, sabato la città si trasforma in un set cinematografico - NoiTv : Lucca Effetto Cinema, sabato la città si trasforma in un set cinematografico - ANNAMONTEVERDI : A Lucca Effetto Cinema 2022 Live multimedia con Lino Strangis e Alberto papotto aka Sysiphus… -

Si tiene " sabato 1 ottobre dalle ore 19:00 alle ore 24:00 - dopo lo stop per i due anni di pandemia,Cinema, evento che si innesta all'interno delFilm Festival, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano che vede la partecipazione di oltre 250 artisti performanti, ...- L'evento associato alFilm Festival prenderà il via alle 19 e andrà avanti fino alla mezzanotte coinvolgendo 40 locali del centro storico.Massarosa (Lucca) – E’ pronta una partecipazione di spessore, di quelle “da notizia” per NDM TECNO, al 43. Rally Città di Pistoia, ultimo atto della Coppa di VI zona, questo fine settimana. Sono infat ...Spettacolari performance di teatro e di danza nei locali pubblici del centro storico legate ad un particolare film: questo sarà "Lucca Effetto Cinema" in programma sabato primo ottobre dalle 19 alle 2 ...