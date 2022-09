Le oltre 39 mila segnalazioni legate ai vaccini anti-Covid non sono eventi avversi tra i minori in Europa

Leggi su facta.news

(Di martedì 27 settembre 2022) Il 26 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata una tabella dove si legge che in, in base ai dati EudraVigilance dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) aggiornati al 17 settembre 2022, tra ida 0 a 17 anni ci sarebbero state 4.870di «patologie cardiache» e più di 39disuccessive la somministrazione dei quattroModerna, Pfizer, AstraZeneca e J&J. D’altra parte, ledi possibilisenza un riferimento all’età delle persone coinvolte sarebbero state 122.093. Si tratta di una serie di dati presentati senza il contesto necessario alla loro comprensione, ...