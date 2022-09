Italia under 19, Samuele Vignato al 94?: gli azzurrini vincono 1-0 con la Polonia (Di martedì 27 settembre 2022) L’Italia under 19 batte la Polonia 1-0 sulla strada degli Europei di categoria. La formazione di Alberto Bollini è riuscita a spuntarla all’ultimo respiro, grazie al rigore trasformato da Samuele Vignato al quarto minuto di recupero, che ha procurato anche l’espulsione del polacco Matyjewicz. Gli azzurrini sono ora al primo posto del girone insieme a Polonia ed Estonia e non sono sicuri di volare alla seconda fase, in virtù della differenza reti che relega gli azzurri al terzo posto. L’Italia schiera lo juventino Hasa in attacco a supporto di Tommaso Mancini e Luca D’Andrea. Diverse sono le occasioni create da parte della nostra Nazionale giovanile, grazie all’intraprendenza sulla corsia di sinistra di Michael Olabode Kayode: al 19? il difensore della ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) L’19 batte la1-0 sulla strada degli Europei di categoria. La formazione di Alberto Bollini è riuscita a spuntarla all’ultimo respiro, grazie al rigore trasformato daal quarto minuto di recupero, che ha procurato anche l’espulsione del polacco Matyjewicz. Glisono ora al primo posto del girone insieme aed Estonia e non sono sicuri di volare alla seconda fase, in virtù della differenza reti che relega gli azzurri al terzo posto. L’schiera lo juventino Hasa in attacco a supporto di Tommaso Mancini e Luca D’Andrea. Diverse sono le occasioni create da parte della nostra Nazionale giovanile, grazie all’intraprendenza sulla corsia di sinistra di Michael Olabode Kayode: al 19? il difensore della ...

Federvolley : #EuroVolleyU20M Un'altra notte magica ???? La Nazionale???? Under 20 è CAMPIONE D'EUROPA???????? #ItaliaPolonia 3-2 TANTI… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY L'#Italia è campione d'Europa under 20 maschile Battuta la Polonia 3-2. Sesto oro europeo giovanil… - SimoneAlliva : C’è questo sondaggio su come sarebbero andate le elezioni se a votare fossero stati gli studenti della #Bocconi. 3… - attio1 : RT @SimoneAlliva: C’è questo sondaggio su come sarebbero andate le elezioni se a votare fossero stati gli studenti della #Bocconi. 300 per… - TerrinoniL : Melanoma: in Italia +7% di casi l’anno, ma il rischio si riduce per gli under 35 -