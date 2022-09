Gli eletti di Fratelli d’Italia a Camera e Senato | i numeri e i nomi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 settembre 2022) A conteggio delle schede pressoché concluso e percentuali assodate, si passa ora aidei seggi conquistati. Alla, su 400 deputati, al centrodestra ne vanno 235, dei quali 114 dal plurinale e 121 dall’uninale. Al, su 200, la coalizione ne conquista 112, 56 ciascuno nei due sistemi di voto. I dati sono quelli di Eligendo, il sito del Viminale sulle elezioni aggiornato a 61.394 sezioni su 61.417 per lae a 60.375 su 60.399 per il. Da entrambi i conteggi è esclusa la Valle d’Aosta, mentre per il solonon è considerato neanche il Trentino Alto Adige. Il numero più alto diè di FdI. La panoramica dei nuovi parlamentari La panoramica, dunque, non è ancora definitiva, ma restituisce già ...