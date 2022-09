Giugliano, furto nella notte all’esterno dei tabacchi di via 1°maggio (Di martedì 27 settembre 2022) Ancora un furto nella notte a Giugliano, in via 1° maggio, ai danni del tabacchi nei pressi del Bocciodromo “F. Frezza”. Giugliano, furto nella notte Dal video delle telecamere di videosorveglianza pubblicato da un utente sui social, si vede un uomo che prende di mira uno schermo LCD utilizzato dall’attività commerciale per l’estrazione del Lotto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 settembre 2022) Ancora un, in via 1° maggio, ai danni delnei pressi del Bocciodromo “F. Frezza”.Dal video delle telecamere di videosorveglianza pubblicato da un utente sui social, si vede un uomo che prende di mira uno schermo LCD utilizzato dall’attività commerciale per l’estrazione del Lotto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NapoliToday : #Cronaca Si ritrova la casa svaligiata, in lacrime sui social: 'Questi pezzi di m***a la devono pagare'… - johnnyna51 : RT @NotizieFrance: Furto in un appartamento a Giugliano. La proprietaria di casa in lacrime denuncia sui social con i video: “Mi hanno port… - 85pPontic : RT @NotizieFrance: Furto in un appartamento a Giugliano. La proprietaria di casa in lacrime denuncia sui social con i video: “Mi hanno port… - partenopeoswiss : RT @NotizieFrance: Furto in un appartamento a Giugliano. La proprietaria di casa in lacrime denuncia sui social con i video: “Mi hanno port… - mikesorrento1 : RT @NotizieFrance: Furto in un appartamento a Giugliano. La proprietaria di casa in lacrime denuncia sui social con i video: “Mi hanno port… -