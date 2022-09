Garage ‘stupefacente’ alle porte di Roma: trovati 600 kg di droga (Di martedì 27 settembre 2022) Non utilizzava il Garage per parcheggiare la macchina. Quel locale a lui serviva per altro, per nascondere la droga. E non certo in poche quantità. Gli agenti di polizia, infatti, a Fonte Nuova, alle porte della Capitale, hanno trovato nascosta lì, impilata, quasi 600 kg di sostanza stupefacente. Tra hashish, marijuana e cocaina. Il sequestro della droga Gli agenti di Polizia del III Distretto Fidene Serpentara, insieme alla Polizia Locale del posto, hanno sequestrato 585 chilogrammi di droga, impilata all’interno di un Garage in località Fonte Nuova. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato ben 22 borse con all’interno hashish dal peso di 583 chili, 2 scatoloni di cartone contenenti 17,5 chili di marijuana e una busta con 500 grammi di cocaina, oltre a 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Non utilizzava ilper parcheggiare la macchina. Quel locale a lui serviva per altro, per nascondere la. E non certo in poche quantità. Gli agenti di polizia, infatti, a Fonte Nuova,della Capitale, hanno trovato nascosta lì, impilata, quasi 600 kg di sostanza stupefacente. Tra hashish, marijuana e cocaina. Il sequestro dellaGli agenti di Polizia del III Distretto Fidene Serpentara, insieme alla Polizia Locale del posto, hanno sequestrato 585 chilogrammi di, impilata all’interno di unin località Fonte Nuova. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato ben 22 borse con all’interno hashish dal peso di 583 chili, 2 scatoloni di cartone contenenti 17,5 chili di marijuana e una busta con 500 grammi di cocaina, oltre a 2 ...

CorriereCitta : Garage ‘stupefacente’ alle porte di Roma: trovati 600 kg di droga - milanomagazine : I Carabinieri di Floridia (SR) hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 57enne… - TeleradioNews : Portico. Occultava stupefacente in casa e nel garage: 36enne arrestato dalla Benemerita - Nel corso di un servizio… - giannigosta : Portico. Occultava stupefacente in casa e nel garage: 36enne arrestato dalla Benemerita - TeleradioNews : Portico. Occultava stupefacente in casa e nel garage: 36enne arrestato dalla Benemerita - PORTICO DI CASERTA (CE… -

Nascondeva nella lavastoviglie 105 Kg di cocaina, arrestato napoletano Blitz anti - droga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che hanno sequestrato 105 chili di cocaina. Lo stupefacente era nascosto in una lavastoviglie ancora imballata nel garage di una villetta di Gricignano di Aversa. A finire in manette un 51enne incensurato di Sant'Antimo. tvi/red Blitz dei carabinieri, sequestrata cocaina per 8 milioni di euro ... con il supporto delle unità cinofile, hanno scoperto 90 pacchi di cocaina nascosti in una lavastoviglie ancora imballata custodita in garage e in una botola del vano scala. La sostanza stupefacente ... Blitz anti - droga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che hanno sequestrato 105 chili di cocaina. Loera nascosto in una lavastoviglie ancora imballata neldi una villetta di Gricignano di Aversa. A finire in manette un 51enne incensurato di Sant'Antimo. tvi/red... con il supporto delle unità cinofile, hanno scoperto 90 pacchi di cocaina nascosti in una lavastoviglie ancora imballata custodita ine in una botola del vano scala. La sostanza...