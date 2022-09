"Facciamo Bossi senatore a vita", dice Salvini. Che nel 2019 voleva abolire i senatori a vita (Di martedì 27 settembre 2022) A risentire certe sue espressioni, viene il sospetto che nelle parole di oggi ci sia un intento di irrisione. Matteo Salvini quest'oggi ha proposto la nomina a senatore a vita per Umberto Bossi, il Senatùr rimasto fuori dalla Camera dei deputati dopo il crollo della Lega alle elezioni politiche. Perché basta mandare il nastro all'indietro, rivedersi qualche intervento del segretario della Lega, per capire che c'è qualcosa che non quadra. O quanto meno stona. "Il senatore a vita è una figura assolutamente superata nella storia della nostra Repubblica. Lasciare a dei senatori a vita pro tempore, che vengono qua quando hanno tempo, il governo che nasce e che muore proprio no. Con tutto il rispetto. E' ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 settembre 2022) A risentire certe sue espressioni, viene il sospetto che nelle parole di oggi ci sia un intento di irrisione. Matteoquest'oggi ha proposto la nomina aper Umberto, il Senatùr rimasto fuori dalla Camera dei deputati dopo il crollo della Lega alle elezioni politiche. Perché basta mandare il nastro all'indietro, rivedersi qualche intervento del segretario della Lega, per capire che c'è qualcosa che non quadra. O quanto meno stona. "Ilè una figura assolutamente superata nella storia della nostra Repubblica. Lasciare a deipro tempore, che vengono qua quando hanno tempo, il governo che nasce e che muore proprio no. Con tutto il rispetto. E' ...

