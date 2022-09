Elettra Lamborghini a gamba tesa su Ginevra: nuovo scontro acceso al GF Vip (Di martedì 27 settembre 2022) La partecipazione di Ginevra Lamborghini al GF Vip ha inevitabilmente acceso i riflettori su una questione familiare molto delicata che riguarda la sorella Elettra… quest’ultima, però, torna a gamba tesa dopo la diffida mandata al programma e anche alla sorella. Cosa sia successo tra le due sorelle Lamborghini è un vero e proprio dilemma, Ginevra ed Elettra hanno litigato e dal quel momento per i successivi tre anni non si sono più rivolte la parola, conseguenze che sono poi cadute a cascata sulla loro famiglia e non solo. Ricordiamo, infatti, che Ginevra era l’unica assente al matrimonio di Elettra con AfroJack celebrato nel 2020. Uno scontro che pesa come un ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 settembre 2022) La partecipazione dial GF Vip ha inevitabilmentei riflettori su una questione familiare molto delicata che riguarda la sorella… quest’ultima, però, torna adopo la diffida mandata al programma e anche alla sorella. Cosa sia successo tra le due sorelleè un vero e proprio dilemma,edhanno litigato e dal quel momento per i successivi tre anni non si sono più rivolte la parola, conseguenze che sono poi cadute a cascata sulla loro famiglia e non solo. Ricordiamo, infatti, cheera l’unica assente al matrimonio dicon AfroJack celebrato nel 2020. Unoche pesa come un ...

