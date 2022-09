Come l’Unione europea punta a diventare leader nel mercato dei microprocessori (Di martedì 27 settembre 2022) Un anno fa, estate 2021, tutti avrebbero giurato che la crisi dei chip, la scarsità di microprocessori sul mercato mondiale, si sarebbe conclusa entro Natale. Quello dello scorso anno, beninteso. Poi la meta si è spostata alla primavera scorsa. Poi all’estate. Ma intanto si sono cominciati a fare i conti. E si è capito che il problema non è più solo legato ai produttori di auto europei che avevano sbagliato calcoli e previsioni con la chiusura per Covid delle fabbriche asiatiche. È chiaro, l’automotive europeo è stata la prima vittima. A fine 2021 si stimano in 11,3 milioni le auto non prodotte per mancanza dei chip che vanno nei motori, negli airbag, nei sistemi di frenata, nell’assistenza alla guida, nell’aria condizionata e perfino nelle autoradio. La produzione europea è andata giù del 34%, tornando ai livelli di fine anni ‘70. Ma ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 settembre 2022) Un anno fa, estate 2021, tutti avrebbero giurato che la crisi dei chip, la scarsità disulmondiale, si sarebbe conclusa entro Natale. Quello dello scorso anno, beninteso. Poi la meta si è spostata alla primavera scorsa. Poi all’estate. Ma intanto si sono cominciati a fare i conti. E si è capito che il problema non è più solo legato ai produttori di auto europei che avevano sbagliato calcoli e previsioni con la chiusura per Covid delle fabbriche asiatiche. È chiaro, l’automotive europeo è stata la prima vittima. A fine 2021 si stimano in 11,3 milioni le auto non prodotte per mancanza dei chip che vanno nei motori, negli airbag, nei sistemi di frenata, nell’assistenza alla guida, nell’aria condizionata e perfino nelle autoradio. La produzioneè andata giù del 34%, tornando ai livelli di fine anni ‘70. Ma ...

amendolaenzo : La rassicurante campagna elettorale di Meloni è finita. Attacca l'Europa, tifa per l'estrema destra di Vox, ritorna… - sbonaccini : @maxdantoni @lageloni Certo. In particolare chi sosteneva che la Russia avrebbe liquidato facilmente e velocemente… - BelloGiovanni : @bobocraxi @gparagone Da antieuropeista,fin dal lontano 1992,come Karl Popper,il filosofo della democrazia,spero ch… - Denisyzr1 : @andfranchini Comunque stare all'opposizione è facile,basta sempre dire no,non va bene ecc ecc,ora voglio vedere co… - tuttacolpade : @Carole71024753 mica tanto: unione popolare ultimo posto, così come l'immigrazione (che non porsi il problema non v… -