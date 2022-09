Colpi bassi, vendette e retroscena: mix di separazioni altamente conflittuali (Di martedì 27 settembre 2022) Nessun amore dura in eterno, è il caso di dirlo, anche Francesco Totti e Ilary Blasi, coppia storica, nel luglio scorso, dopo oltre vent’anni di matrimonio, hanno comunicato la loro separazione. Il tasso di divorzio e separazione negli ultimi anni è più che raddoppiato, passando dall’ 11.3% al 23.5%. I dati emergono dal rapporto Istat, che raccontano di un’esperienza, molto spesso difficile, nel quale sono coinvolti all’incirca 100 mila minore l’anno, e di questi il 5-10% vivono percorsi separativi “gravemente conflittuali” in cui troppe volte si dimenticano i diritti dei bambini. In ogni matrimonio c’è sempre un punto di non ritorno, e questo vale anche per i divorzi. I coniugi diventano protagonisti di un’amara saga, proprio come sta accadendo tra l’ex pupone della Roma, Francesco Totti e la conduttrice Mediaset, Ilary Blasi. Volano stracci, alla fine di una relazione, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) Nessun amore dura in eterno, è il caso di dirlo, anche Francesco Totti e Ilary Blasi, coppia storica, nel luglio scorso, dopo oltre vent’anni di matrimonio, hanno comunicato la loro separazione. Il tasso di divorzio e separazione negli ultimi anni è più che raddoppiato, passando dall’ 11.3% al 23.5%. I dati emergono dal rapporto Istat, che raccontano di un’esperienza, molto spesso difficile, nel quale sono coinvolti all’incirca 100 mila minore l’anno, e di questi il 5-10% vivono percorsi separativi “gravemente conflittuali” in cui troppe volte si dimenticano i diritti dei bambini. In ogni matrimonio c’è sempre un punto di non ritorno, e questo vale anche per i divorzi. I coniugi diventano protagonisti di un’amara saga, proprio come sta accadendo tra l’ex pupone della Roma, Francesco Totti e la conduttrice Mediaset, Ilary Blasi. Volano stracci, alla fine di una relazione, ...

