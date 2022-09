Ucraina | Blinken | ' in contatto con Mosca per affrontare minacce nucleari'

(Di lunedì 26 settembre 2022) Washington, 26 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Antonyha affermato che Washington è stata innegli ultimi mesi con il Cremlino perlenel corso della guerra della Russia contro l'. "È molto importante checi ascolti e sappia che le conseguenze di una guerra nucleare sarebbero terribili", ha affermato il segretario di Stato degli Stati Uniti in un'intervista alla Cbs, aggiungendo: "Siamo stati molto chiari con i russi, sia in pubblico che in privato". "Abbiamo sentito molta retorica irresponsabile da Vladimir Putin - ha detto ancora- ma siamo concentrati sul fare in modo che tutti possiamo agire in modo responsabile". Riguardo la guerra, il segretario di Stato ha dichiarato che "se ...

7.00:nessun negoziato attivo Il segretario di Stato americano Antonyha assicurato che, al momento, non ci sono negoziati dietro le quinte per risolvere il conflitto in. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato domenica che Washington è stata in contatto con il Cremlino negli ultimi mesi per discutere delle minacce nucleari nel contesto della ...