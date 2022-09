Se ho 53 anni e 34 anni di contributi quando andrò in pensione? (Di lunedì 26 settembre 2022) In pensione prima non perchè invalido, ma perchè ci sono moltissimi contributi versati. Esaminiamo il caso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 settembre 2022) Inprima non perchè invalido, ma perchè ci sono moltissimiversati. Esaminiamo il caso. L'articolo .

