Rubano si prende anche la Città di Benevento: solo terza la Lonardo, M5S primo partito (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoredazione politica Un dato che la dice lunga: è Francesco Rubano il candidato più votato nella Città di Benevento. Una vittoria simbolica, per quanto di misura. L'esponente di Forza Italia, ormai prossimo a festeggiare l'elezione alla Camera, ha conquistato 6.910 voti, per una percentuale pari a al 25,75%. E dietro di lei c'è la grillina Sabrina Ricciardi, con Sandra Lonardo soltanto terza. Un risultato decisamente decisamente sotto le aspettative. E anche il dato sui partiti non premia il sindaco Mastella: è il Movimento Cinque Stelle il primo partito del Capoluogo, con il 23,66&, un soffio in più di Noi di Centro, fermo al 23. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

