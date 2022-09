Renato Zero urla davanti all'hotel di Giorgia Meloni: 'È un regime questo' (Di lunedì 26 settembre 2022) "Manco più in albergo se va. E' un regime questo". questo lo sfogo di Renato Zero - immortalato in un video già diventato virale in rete - mentre rientrava la notte scorsa all'hotel Parco dei Principi,... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 settembre 2022) "Manco più in albergo se va. E' un".lo sfogo di- immortalato in un video già diventato virale in rete - mentre rientrava la notte scorsa all'Parco dei Principi,...

Agenzia_Ansa : 'Manco più in albergo se va. E' un regime questo'. Questo lo sfogo di Renato Zero mentre rientrava la notte scorsa… - daniyungblud1 : RT @repubblica: Le urla di Renato Zero davanti all'albergo di Giorgia Meloni: 'È un regime questo!' [di Riccardo Caponetti] - DarioBuscemi6 : RT @repubblica: Le urla di Renato Zero davanti all'albergo di Giorgia Meloni: 'È un regime questo!' [di Riccardo Caponetti] - giuliacannioto : RT @duca86: “VOTATE LA MERDA CHE SIETE” Renato Zero unica vera opposizione in Italia. #ElezioniPolitiche2022 - giadanajarro : RT @duca86: “VOTATE LA MERDA CHE SIETE” Renato Zero unica vera opposizione in Italia. #ElezioniPolitiche2022 -