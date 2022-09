Raspadori titolare anche contro l' Ungheria

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 settembre 2022) Roberto Mancini dovrebbe confermare il 3-5-2 che ha portato alla vittoria l'Italial'Inghilterra. In difesa ritorna Bastoni al posto di Acerbi, Dimarco ed Emerson in ballottaggio per un posto sulla fascia sinistra. A centrocampo Pobega dal 1' minuto al posto di Cristante, mentre in attacco Gnonto in vantaggio su Scamacca per far coppia coninamovibile, autore del gol vittorial'Inghilterra. Immobile non è partito con il gruppo per Budapest: l'attaccante della Lazio è tornato a Roma