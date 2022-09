Parla la numero 2 del Pd, Serracchiani: 'La vittoria della Destra è una serata triste per il Paese' (Di lunedì 26 settembre 2022) 'Questa sera indubbiamente, alla luce dei risultati visti fin qui, non possiamo non attribuire alla Destra la vittoria trascinata da Giorgia Meloni'. Così la vicepresidente del Pd Debora ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 settembre 2022) 'Questa sera indubbiamente, alla luce dei risultati visti fin qui, non possiamo non attribuire allalatrascinata da Giorgia Meloni'. Così la vicepresidente del Pd Debora ...

globalistIT : - RDistrib : @cinziettacy @ultimora_pol Si parla di seggi (grazie alla valanga napoletana M5S ed al disastro PD in E-R e Toscana… - MarilynItalian : @formeonlygin @Albi__96 @jacopo_at Ecco qui lo scemo del villaggio che non sa di cosa parla. Ogni anno vanno via mi… - ggguore : @ycnarf0305 No penso non ci sia il video. Anche perché parlano in codice. Ciacci ha dato un numero ad ogni ex di Be… - chiaraaas__ : RT @gasoljnee: ho fatto questo screen a caso e il numero dell’orario parla di twin flame -