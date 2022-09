"Non poteva che finire così": il big del Pd fa a pezzi Letta, qui salta tutto (Di lunedì 26 settembre 2022) Emanuele Fiano è stato battuto al collegio uninominale di Sesto San Giovanni al Senato da Isabella Rauti, candidata di Fratelli d'Italia. Il candidato del Pd, figlio di un deportato ad Auschwitz ha preso il 30,9 per cento contro il 45,34 per cento della figlia di Pino Rauti, ex segretario del Msi. "Scrivo quello che è giusto scrivere e che in Democrazia bisogna scrivere. Ha vinto la destra italiana guidata da Giorgia Meloni, gli italiani hanno scelto lei oltre ogni dubbio e ovviamente avrà il diritto di governare. Nel mio collegio ha vinto Isabella Rauti e sarà lei a rappresentare questo collegio al Senato della Repubblica. Questa è la Democrazia", si sfoga Fiano in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. "Non per questo modificherò il mio giudizio sui valori che lei esprime. Ha perso il Pd", prosegue Fiano. "Oltre a quello che succederà nella Lega e che mi interessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Emanuele Fiano è stato battuto al collegio uninominale di Sesto San Giovanni al Senato da Isabella Rauti, candidata di Fratelli d'Italia. Il candidato del Pd, figlio di un deportato ad Auschwitz ha preso il 30,9 per cento contro il 45,34 per cento della figlia di Pino Rauti, ex segretario del Msi. "Scrivo quello che è giusto scrivere e che in Democrazia bisogna scrivere. Ha vinto la destra italiana guidata da Giorgia Meloni, gli italiani hanno scelto lei oltre ogni dubbio e ovviamente avrà il diritto di governare. Nel mio collegio ha vinto Isabella Rauti e sarà lei a rappresentare questo collegio al Senato della Repubblica. Questa è la Democrazia", si sfoga Fiano in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. "Non per questo modificherò il mio giudizio sui valori che lei esprime. Ha perso il Pd", prosegue Fiano. "Oltre a quello che succederà nella Lega e che mi interessa ...

