(Di lunedì 26 settembre 2022) Nella giornata disi terrà il Cda dell’. Quipresentato il bilancio chiuso al 30 giugno scorso, che poiportato davanti all’assemblea degli azionisti a fine ottobre per l’approvazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, iltra i 130 e i 140di, ancora peggio rispetto alle attese degli scorsi mesi. Comunque meglio rispetto al -245di un anno fa. Non sarebbero previsti accenni alla situazione societaria e alle voci che si rincorrono di una possibile ricerca di un socio di minoranza o della vendita del club durante il Cda. Più probabile che ciò accadrà a fine ottobre, quando Zhang presiederà l’assemblea degli azionisti del club. SportFace.

capuanogio : Martedì #Inzaghi affida alla #gds il suo sfogo sul momento dell'#Inter. Mercoledì e giovedì sulla #gds viene spieg… - CFNFMCalcio : RT @CalcioFinanza: #Inter, mercoledì il CdA: il bilancio 2022 chiuderà con un rosso tra 130 e 140 milioni di euro - sportface2016 : #Inter, mercoledì ci sarà il Cda: si prospetta un rosso di 140 milioni di euro - sportli26181512 : Barcellona, UFFICIALE: Araujo si opera, out contro l'Inter: Il Barcellona perde Ronald Araujo in vista della doppia… - LucaDColella : RT @CalcioFinanza: #Inter, mercoledì il CdA: il bilancio 2022 chiuderà con un rosso tra 130 e 140 milioni di euro -

Immobile ripeterà gli esami strumentali nella giornata diper valutare le sue condizioni ... In base alle prime informazioni fornite dai colleghi croati, lo staff medico dell'sospetta ...Commenta per primo Il Barcellona perde Ronald Araujo in vista della doppia sfida di Champions League con l': il difensore sarà operatoin Finlandia per risolvere il problema al tendine dell'adduttore lungo della gamba destra rimediato con l'Uruguay.