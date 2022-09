Giovani più consapevoli nell’uso del web: a Maccarese la presentazione dei risultati del progetto “Abcyber” (Di lunedì 26 settembre 2022) Fiumicino – “Non parlare di loro, ma parlare con loro”: questo uno dei principi fondanti di Abcyber, il progetto volto ad alfabetizzare i più Giovani, per un uso sicuro e consapevole del web. Alfabetizzazione, sensibilizzazione e prevenzione sono, infatti, le parole chiave del progetto, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado (terza media, primo e secondo superiore) del Comune di Fiumicino, l’Emilio Segrè e il liceo Leonardo Da Vinci. “Abcyber” è uno dei 100 progetti vincitori del Bando VitaminaG del programma GenerAzioniGiovani.it e finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù. Il progetto, ideato dall’associazione Giovanile ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Fiumicino – “Non parlare di loro, ma parlare con loro”: questo uno dei principi fondanti di, ilvolto ad alfabetizzare i più, per un uso sicuro e consapevole del web. Alfabetizzazione, sensibilizzazione e prevenzione sono, infatti, le parole chiave del, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado (terza media, primo e secondo superiore) del Comune di Fiumicino, l’Emilio Segrè e il liceo Leonardo Da Vinci. “” è uno dei 100 progetti vincitori del Bando VitaminaG del programma GenerAzioni.it e finanziato dalle Politicheli della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù. Il, ideato dall’associazionele ...

carlogubi : Alla fine i giovani competenti liberali nelle urne si sono rivelati più scarsi del vecchio pregiudicato liberista.… - EnricoLetta : Perché votare PD? Abbiamo incentrato la nostra campagna sul #lavoro. Una mensilità in più col taglio del cuneo, ma… - gippu1 : Per @ilfoglio_it - Sorpresa: tra i 40 candidati al @GoldenBoyAwards, premio al miglior under 21 2022, l'Italia ha s… - Luisadipuorto1 : RT @amaricord: Un paese che nega i diritti umani, odia le minoranze, dove non c'è futuro per i giovani e che non riconosce le libertà fonda… - LaMatuz_ : RT @sisonokevin: “Ci ritroviamo ad avere un ragazzo, che è il più giovane di tutti e che ha più rispetto di tutti noi messi insieme, allora… -

FeST, il Festival delle serie tv: tutti gli show premiati ...ha pensato la Rai a sbandierare con orgoglio il tricolore grazie alle interpretazioni dei giovani ... Non solo serial Al di fuori del mondo serial più oggettivo trova gloria anche il podcast di Pablo ... Un ricordo di Gianfranco Spadaccia, leader radicale nei momenti più decisivi ... il parlamentare più rispettato tra gli eletti della rosa nel pugno, il leader che più ha ascoltato e più è stato ascoltato dalle migliaia di giovani che si sono rivolte ai radicali nella speranza di ... Il Faro online ...ha pensato la Rai a sbandierare con orgoglio il tricolore grazie alle interpretazioni dei... Non solo serial Al di fuori del mondo serialoggettivo trova gloria anche il podcast di Pablo ...... il parlamentarerispettato tra gli eletti della rosa nel pugno, il leader cheha ascoltato eè stato ascoltato dalle migliaia diche si sono rivolte ai radicali nella speranza di ... Giovani più consapevoli nell'uso del web: a Maccarese la presentazione dei risultati del progetto "Abcyber"