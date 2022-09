Gf Vip, un’ex gieffina dedica un tatuaggio a Manuel Vallicella (Di lunedì 26 settembre 2022) La scomparsa prematura di Manuel Vallicella è ancora fresca e viva nella mente e nel cuore di Valentina Vignali. L’influencer, subito dopo aver appreso la terribile notizia è stata una delle prime a dedicare un pensiero sui social per il suo amico di vecchia data. Pubblicando una foto che la ritraeva sorridente proprio vicino a Manuel, aveva scritto: Non riesco a dormire. Voglio ricordarti mentre mi consolavi quando ero giù di morale, con tutti quei pizzicotti che mi facevano inza**are. Mi lasciavi i lividi e io ti urlavo in faccia che sembravo un dalmata per colpa tua, poi scoppiavamo sempre a ridere. Voglio ricordarti quando mi prendevi in braccio e mi sporgevi a 3000 metri d’altezza sulla neve e mi dicevi: “tranquilla, ti tengo io!”. Delle serate insieme dove volevi ogni volta far parlare me al microfono perché eri ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 settembre 2022) La scomparsa prematura diè ancora fresca e viva nella mente e nel cuore di Valentina Vignali. L’influencer, subito dopo aver appreso la terribile notizia è stata una delle prime are un pensiero sui social per il suo amico di vecchia data. Pubblicando una foto che la ritraeva sorridente proprio vicino a, aveva scritto: Non riesco a dormire. Voglio ricordarti mentre mi consolavi quando ero giù di morale, con tutti quei pizzicotti che mi facevano inza**are. Mi lasciavi i lividi e io ti urlavo in faccia che sembravo un dalmata per colpa tua, poi scoppiavamo sempre a ridere. Voglio ricordarti quando mi prendevi in braccio e mi sporgevi a 3000 metri d’altezza sulla neve e mi dicevi: “tranquilla, ti tengo io!”. Delle serate insieme dove volevi ogni volta far parlare me al microfono perché eri ...

