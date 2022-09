MediasetTgcom24 : La Danimarca annuncia fuga di gas nella zona Nord Stream 2 #donbass #finlandia #donetsk #ucraina #marbaltico… - corradopiobbico : RT @durezzadelviver: +++ NORD STREAM 2 Le autorità marittime danesi hanno rilevato una fuga di gas al largo dell'isola di Bornholm, in corr… - SpeculaThor : RT @durezzadelviver: +++ NORD STREAM 2 Le autorità marittime danesi hanno rilevato una fuga di gas al largo dell'isola di Bornholm, in corr… - ultimoraLIVE : Gas: la Danimarca segnala una fuga di gas nel Mar Baltico vicino alla rotta Nord Stream 2. Nella notte la pressione… - gimmisantucci : RT @durezzadelviver: +++ NORD STREAM 2 Le autorità marittime danesi hanno rilevato una fuga di gas al largo dell'isola di Bornholm, in corr… -

Il Denaro

... aggiungendo che 'e' possibile che ci sia unadisulla linea ma dove precisamente non si sa'. Delle "bolle" disono state scoperte nel tratto tra Germania e Danimarca e le autorita' ...Protesta di madri e mogli in Jacuzia e Daghestan, dove i poliziotti sono stati messi in. Lo spettro del nucleare agitato da Putin scatena la reazione americana. Il consigliere per la sicurezza ... Fuga di gas nel Mar Baltico. L'annuncio viene dalla Danimarca - Ildenaro.it Le autorità danesi hanno annunciato una fuga di gas nel Mar Baltico vicino al tracciato del gasdotto Nord Stream 2. Le cause della perdita sono ancora da chiarire. La Danimarca ha informato immediatam ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...