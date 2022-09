**Elezioni: Conte tiene e tallona Pd, 'resuscita' M5S e sfiora il 16%** (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - tiene il M5S, dato per morto solo fino a qualche settimana fa. tallona il Pd - avanti di un soffio - supera la Lega e si piazza al terzo posto, stando almeno alle prime proiezioni. Lontani, certo, i risultati del 2018, quando il M5S centrò il 33% diventando il primo partito d'Italia. Ma in questi cinque anni è successo l'impensabile: Luigi Di Maio ha guidato una scissione senza precedenti, i big sono stati 'rottamati' per tenere fede alla regola dei due mandati, Giuseppe Conte ha acceso la miccia di una caduta di governo inattesa e dolorosa- solo per citare i 'terremoti' più recenti. Al quartier generale grillino di via di Campo Marzio -dove a urne ancora aperte preoccupavano e non poco i numeri sull'affluenza al Sud - il bicchiere è mezzo pieno: il risultato delle prime proiezioni -che davano il M5S vicino ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) -il M5S, dato per morto solo fino a qualche settimana fa.il Pd - avanti di un soffio - supera la Lega e si piazza al terzo posto, stando almeno alle prime proiezioni. Lontani, certo, i risultati del 2018, quando il M5S centrò il 33% diventando il primo partito d'Italia. Ma in questi cinque anni è successo l'impensabile: Luigi Di Maio ha guidato una scissione senza precedenti, i big sono stati 'rottamati' per tenere fede alla regola dei due mandati, Giuseppeha acceso la miccia di una caduta di governo inattesa e dolorosa- solo per citare i 'terremoti' più recenti. Al quartier generale grillino di via di Campo Marzio -dove a urne ancora aperte preoccupavano e non poco i numeri sull'affluenza al Sud - il bicchiere è mezzo pieno: il risultato delle prime proiezioni -che davano il M5S vicino ...

fattoquotidiano : Elezioni, Conte in fila al seggio accarezza un cagnolino. Dopo il voto dimentica i documenti e scherza coi giornali… - MarcoGuidi13 : Va preso atto: i risultati di #Meloni-#Fdi e #M5S-#Conte sono un grande no all'assunto che gli italiani avessero in… - sole24ore : Elezioni 2022, Conte: 'Chi non va a votare lascia che siano gli altri a decidere' - Il Sole 24 ORE… - Pasqtarantino : RT @flavikon: Ricordiamo che se ci becchiamo adesso un governo con meloni al 26% è colpa di conte e del m5s che non hanno votato la fiducia… - scrivodime__ : RT @AgenziaVISTA: Elezioni 2022, Conte in fila al seggio accarezza un cagnolino #elezioni #giuseppeconte -