(Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho il dovere di ringraziare il presidente Draghi per il lavoro che ha fatto al servizio del Paese”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, in conferenza stampa. “La scelta è stata netta, verso una maggioranza sovranista di destra”, esordisce, che fa chiarezza su tutte le sue perplessità derivanti da un risultato che lui stesso definisce ‘pericolosò per il Paese. “Noi la consideriamo una scelta incerta e pericolosa. Vedremo se la Meloni sarà in grado di governare il paese, ma noi come sempre. E’ chiaramente un paradosso che il 50% degli italiani apprezzi l’operato di Draghi e Mattarella ma vada poi a votare personaggi politici che sono tutto l’opposto dell’attuale presidente del ...

LaStampa : Azione, sfuma la doppia cifra: Calenda va ko nel suo collegio - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Secondo le elaborazioni Quorum Youtrend Di Maio sarebbe stato sconfitto a Fuorigrotta da Sergio Co… - SkyTG24 : Carlo Calenda in conferenza stampa: 'il Paese ha consapevolmente scelto di andare avanti sulla strada del populismo… - StefanoDiMauro8 : @Cris_quella L’errore più grave di Calenda è stato quello di rompere il patto politico che aveva col PD ponendo a s… - palermo24h : Elezioni, Calenda “Porteremo avanti un’opposizione solida e costruttiva” -

L'analisi degli elettori Per leregionali in Sicilia ha votato il 48,62 per cento degli ... il vicepresidente della Regione Gaetanio Armao era in corsa con. L'altra candidata era la ...Vedi Anche, Giorgia Meloni: 'Italia ci ha scelto, governeremo per tutti'. Il discorso ... Leggi Anchedà la colpa agli elettori: 'Apprezzano Draghi ma poi votano chi urla di più. Ora il ...Dall’ultracattolico Simone Pillon a Gianluigi Paragone, passando per Vittorio Sgarbi, Emma Bonino e Monica Cirinnà. Ecco gli onorevoli “vip” che non hanno ...Milano, 26 set. (Adnkronos) – “Se in Italia la vittoria della destra è netta, a Milano città il Partito Democratico si conferma primo partito vincendo tre collegi uninominali su quattro, a dispetto de ...